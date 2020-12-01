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Edirne'de otobüslerin 'lastik diş derinlikleri' ölçüldü

Polis ekipleri otobüslerin lastik diş derinliklerini aparatla ölçtü.

Salih Baran   | 01.12.2020
Edirne'de otobüslerin 'lastik diş derinlikleri' ölçüldü Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Edirne'de trafik polisleri zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında otogarda uygulama yaptı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması kapsamında otogarda denetimlerde bulundu.

Polis ekipleri otobüslerin lastik diş derinliklerini aparatla ölçtü.

Ekipler daha sonra başka alanlarda da denetimlerini sürdürdü. Şoförler uygulamadan memnun olduklarını herkesin mevsime göre araçlarını donatmasının trafik güvenliği açısından önemine değindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliğine göre 1 Aralık-1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.



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