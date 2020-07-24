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Türkiye

Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel müdahale ediyor.

Gökhan Balcı   | 24.07.2020
Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Tekirdağ

Edirne'de orman yangını

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İlçe merkezinin Karayusuflu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel müdahale ediyor. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Edirne'nin Meriç ilçe merkezinin Karayusuflu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel müdahale ediyor.

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