Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel müdahale ediyor.
Tekirdağ
Edirne'nin Meriç ilçe merkezinin Karayusuflu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel müdahale ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.