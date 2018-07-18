'Eczacı Abdi'nin kimliği belirlendi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, sivil imamlardan Çiçek'i örgütün ABD'deki elebaşı Gülen ile görüştüren ve Çiçek'in telefonunda "Eczacı Abdi" şeklinde kayıtlı örgüt üyesinin kimliği tespit edildi.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, sivil imamlardan Hakan Çiçek'i örgütün ABD'deki elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüren ve Çiçek'in telefonunda "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı örgüt üyesinin Abdullah Bayram olduğu tespit edildi.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Akıncı Üssü çevresinde bulunan dijital materyal incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına teslim edilmiş, bilişim uzmanlarının 4 telefon ve SIM kartlar üzerinde yaptıkları incelemeye ilişkin rapor Akıncı Üssü darbe girişimi davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Raporda, telefonlardan birinin darbenin planlayıcıları arasında yer alan ve Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan, kapatılan Anafartalar Kolejinin sahibi sivil sanık Hakan Çiçek'e ait olduğu, Çiçek'in darbe girişimi sırasında cep telefonunda "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir kişiyle 3 dakika 51 saniyelik görüşme gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

Çiçek’in, saat 20.49'da bu kişiye "Abim, çok acil teli ver kendine" mesajı gönderdiği belirtilen raporda, şunlar kaydedilmişti:

"Sanığın, 'Eczacı Abdi'den, örgüt lideri Fetullah Gülen ile anlık olarak görüşme isteği olduğu tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Ölüm kalım' şeklindeki mesaj gövde metninde, sanığın ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünden örgüt lideri Fetullah Gülen'i haberdar etmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Abi bozun nmz' şeklindeki mesaj gövde metninde sanığın o anda namazda olan örgüt üyelerinin namazlarını bozarak, örgüt liderinin kendisiyle telefonda görüşmesi gerektiğini istediği tespit edilmiştir."

Raporda, saat 21.00'de Eczacı Abdi'den ise "Buradayım" mesajının Çiçek'e gönderildiğine yer verilmişti.

Akrabalarıyla görüşmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonda "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı kişinin kimliğinin tespiti için Emniyet Genel Müdürlüğüne talimat yazdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan araştırmalar sonucu, "Eczacı Abdi"nin, 2012'de ABD'ye yerleşen Abdullah Bayram olduğunu belirledi.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yakınındaki isimlerden olan Bayram'ın, darbe girişiminden önce, Türkiye'de yaşayan akrabalarıyla aynı numara üzerinden çok kez görüştüğü tespit edildi.

Bayram hakkında soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Serdar Açıl