Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.71
Dolar
6.03
BIST 100
87,186.30
Altın
1,281.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ecrin'e ait diğer parçaların bulunması için çalışmalar yarın devam edecek

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede diğer vücut parçalarının bulunması için başlatılan arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

İlyas Gün,İrfan Ağca   | 29.05.2019
Ecrin'e ait diğer parçaların bulunması için çalışmalar yarın devam edecek

Samsun

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında 2 gün önce orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede başlatılan arama çalışmaları devam etti. 

AFAD Arama ve Kurtarma Birliğinden 26, Ladik Komando Birliğinden 12 kişi ile 10 kişilik Orman Muhafaza ekibiyle yapılan geniş çaplı aramada Ecrin Kurnaz'a ait başka bulguya rastlanmadı.

Savcılık gözetimindeki çalışmalarda, AFAD'ın ceset arama köpeği "Abrek" de kullanıldı.

Ara verilen çalışmalarının yarın sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı bildirildi.

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi

Benzer haberler

Ecrin'e ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede aramalar sürüyor

Ecrin'e ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede aramalar sürüyor

Ecrin'e ait olduğu düşünülen ayakkabı ve kıyafet parçaları inceleniyor

Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'den acı haber

Elinin hamuruyla ekmeğini 'taş fırın'dan çıkarıyor

Elinin hamuruyla ekmeğini 'taş fırın'dan çıkarıyor

'Samsun'daki birlik imajının icraata dönüşmesi gerekir'

'Samsun'daki birlik imajının icraata dönüşmesi gerekir'
'Toplum da böyle bir birlik, beraberlik bekliyordu'

'Toplum da böyle bir birlik, beraberlik bekliyordu'