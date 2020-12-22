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Türkiye

'e-Duruşma' sistemi 69 mahkemede daha başladı

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen "e-Duruşma" sisteminin 69 mahkemede daha başlamasıyla sistemin uygulandığı mahkeme sayısı Türkiye genelinde 329 oldu.

Selma Kasap   | 22.12.2020
'e-Duruşma' sistemi 69 mahkemede daha başladı

Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı yargı reformu kapsamında 15 Eylül'den bu yana uygulamaya koyduğu e-Duruşma sistemini yaygınlaştırıyor.

Bakanlık, bugün itibarıyla İstanbul'da 65 icra mahkemesi ve 4 kadastro mahkemesi olmak üzere toplam 69 mahkemeyi daha e-Duruşma sistemine dahil etti. Böylece sistemin uygulandığı toplam mahkeme sayısı ülke genelinde 329'a yükseldi. Sistem büyükşehirlerdeki birçok mahkemede başarıyla uygulanıyor.

Ayrıca e-Duruşma sistemi pandemiyle mücadelede mahkemelerde oluşabilecek yoğunlukların önlenmesine de katkı sağlıyor.

İstanbul'da sisteme dahil edilen 69 mahkemeyle birlikte e-Duruşma'nın uygulandığı mahkemelerin ülke genelinde dağılım ise şöyle oldu:

"91 tüketici mahkemesi, 181 icra hukuk mahkemesi, 33 kadastro mahkemesi, 5 asliye hukuk mahkemesi, 4 sulh hukuk mahkemesi, 8 aile mahkemesi, 6 iş mahkemesi, 1 asliye ticaret mahkemesi."

Sistem, Adalet Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirildi

Adalet Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Duruşma sistemi, 15 Eylül 2020'den bu yana başarıyla uygulanıyor. Adalet Bakanlığı tarafından aşama aşama yaygınlaştırılan sistem, teknik altyapısı hazır hale getirilen mahkemelerde uygulanabiliyor. Zaman ve emek tasarrufu sağlayan uygulamada ilk olarak avukatlar, UYAP Avukat Portalı'ndan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile gerekçesini de yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinin ardından avukatların elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılıyor. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle e-Duruşma başlıyor.

Sistem, hakim, savcı ve avukat ile personel için zaman ve emek tasarrufu sağlıyor. Yargı hizmetlerinde kullanılan SEGBİS sistemi, kurulum amacına uygun olarak sadece cihazın bulunduğu adliye ve ceza infaz kurumlarında kullanılabiliyor. e-Duruşma sisteminde ise mahkemelere bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanılabiliyor.

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