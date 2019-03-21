e-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet
e-Devlet Kapısı üzerinden, "risk merkezi raporu" başvurusu, "adıma tescilli araç", kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri yapılabilecek.
Ankara
www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.
Buna göre, Türkiye Bankalar Birliğince "risk merkezi raporu" başvurusu, Emniyet Genel Müdürlüğünce "adıma tescilli araç" (tüzel kişiler için), Milli Eğitim Bakanlığınca kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.