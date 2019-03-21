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e-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet

e-Devlet Kapısı üzerinden, "risk merkezi raporu" başvurusu, "adıma tescilli araç", kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri yapılabilecek.

Muhammed Boztepe   | 21.03.2019
e-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet

Ankara

www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu. 

Buna göre, Türkiye Bankalar Birliğince "risk merkezi raporu" başvurusu, Emniyet Genel Müdürlüğünce "adıma tescilli araç" (tüzel kişiler için), Milli Eğitim Bakanlığınca kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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