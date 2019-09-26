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Düzensiz göçmenleri yolda bırakıp kaçtı

Gaziantep'te yurda kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin bulunduğu otobüsün şoförü, yol kontrolünü fark edince taşıdığı 86 kişiyi otoyolda bırakarak kaçtı.

Kerem Kocalar,Rıdvan Korkulutaş   | 26.09.2019
Düzensiz göçmenleri yolda bırakıp kaçtı

Gaziantep

Türkiye-İran sınırından yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 86 düzensiz göçmen, İstanbul'a götürülecekleri umuduyla bir otobüse bindi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden yola çıkan ve kimliği henüz belirlenemeyen otobüs şoförü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep istikametinde jandarmanın uygulama yaptığını fark edince, otobüsteki göçmenleri yol kenarında indirip kaçtı.

Yol kenarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 86 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, aç, susuz ve yorgun oldukları gözlenen göçmenlere su dağıttı.

Otobüslerle jandarma karakoluna götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Otobüs şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.

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