Düzce'deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Düzce
Alınan bilgiye göre, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına Kocaeli, Bolu ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1. OSB'de bulunan fabrikada akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının başladığı ilk andan itibaren çalışmalarını sürdüren ve çevre illerden destek veren itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.