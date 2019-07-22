Euro
6.37
Dolar
5.68
BIST 100
101,016.00
Altın
1,425.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Düzce'deki aramalarda bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu.

Ömer Ürer   | 22.07.2019
Düzce'deki aramalarda bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Düzce

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu.

Bölgede kayıp 5 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE) Uğurlu köyünde bir çocuk cesedine ulaştı.

Ekipler, cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, dün de Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Askeri havacılık trendleri nasıl bir gelecek gösteriyor?
Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor

Benzer haberler

Düzce'deki aramalarda bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Düzce'deki aramalarda bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Düzce'deki selde hayatını kaybeden Cengiz Töngel toprağa verildi

Düzce'deki selin tanıkları o geceyi anlattı

'Düzce'de devletin bütün imkanları seferber edildi'

'Düzce'de devletin bütün imkanları seferber edildi'
Düzce'deki aramalarda bir kişinin cesedi bulundu

Düzce'deki aramalarda bir kişinin cesedi bulundu

Düzce'de kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'de kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor