Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri Çanakkale’de

ÇANAKKALE

2018 Troya Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 7 ülkeden davet edilen 7 sosyal medya fenomeni Çanakkale'ye geldi.

Troya Örenyeri'nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınmasının 20. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ABD, Almanya, Avustralya, Çin, Hindistan, İran ve İtalya'dan davet edilen içerik üreticileri, Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Truva Antik Kenti, Bozcaada, Alexandria Troas Antik Kenti ve Assos gibi turistik noktaları ziyaret edip, anılarını paylaşmaya başladı.

Alexandria Troas Antik Kente gelen sosyal medya fenomenlerini Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Dalyan Köyünde konuk etti. Yöresel ve organik ürünlerden oluşan kahvaltının ardından ziyaretçilere bölge hakkında bilgi verildi.

Sosyal medya fenomenleri Goldie Berlin, Sylvia Matzkowiak, Hoda Rostami, Dave Jones, Harjinder Kukreja, Josh Bender ve eşi Jacinta Bender, Vanessa Ziletti ile Gezimanya isimli blogun yöneticileri Tuğçe Yılmaz Özbilgi ve Murat Zafer Özbilgi, Dalyan köyünde yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Kaymakam Tuna, ilçenin zenginliklerinin tanıtımı ve turizm altyapısının geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "2019 yılını turizmde atılım yılı olarak görüyoruz. İlçemizin tanıtımı için sosyal medya fenomenlerini ilçemizde ağırladık." dedi.

"Özellikle Gelibolu'dan çok etkilendim"

Fenomenlerden Harjinder Kukreja ise Hindistan'dan bu yörelerin çok fazla bilinmediğini dile getirerek, "Ama bölgenin tarihi ve doğası ile yöre insanının misafirperverliği karşısında çok mutlu kaldık." ifadesini kullandı.

Bölgede görülecek birçok alan olduğuna dikkati çeken Kukreja, "Özellikle de Gelibolu'dan çok etkilendim. Binlerce Hindistan vatandaşının Çanakkale'deki savaşta yaşamını yitirmesi ülkemde çok bilinen bir olay değil. Atatürk'ün hayatını kaybeden yabancılar için söylediği 'Onlar artık bizim evlatlarımız.' sözü beni çok etkiledi." diye konuştu.

Kukreja, Türkiye'yi, özellikle de Çanakkale'yi tüm arkadaşlarına ve takipçilerine tavsiye edeceğini belirtti.

Avustralyalı Josh Bender de Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'nın tarihi ile yöre insanının misafirperverliğinden çok etkilediğini kaydetti. Bender, "Bu yöreyi ve Çanakkale'yi çok sevdim. Bölgeyi tüm takipçilerime tavsiye edeceğim." yorumunu yaptı.

Muhabir: Birol Güngördü