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Dündar Abdülkerim Osmanoğlu hayatını kaybetti

Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu (88), Şam'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ayşe Erkeç   | 19.01.2021
Dündar Abdülkerim Osmanoğlu hayatını kaybetti

İstanbul

Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun (88) vefatıyla ilgili Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Amcam Dündar Efendi'nin ciddi sağlık sorunları vardı ve kendileri Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunuyordu. Türkiye'ye getirmek için yoğun uğraş içerisindeydik fakat maalesef buna muvaffak olamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun." açıklaması yaptı.

Osmanoğlu'nun ne zaman defnedileceğinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

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