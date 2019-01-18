'Dream' yakıt ikmali için Bodrum'da

Fotoğraf: AA/Osman URAS

MUĞLA

İki gün önce Bodrum açıklarına demirleyen Malta bayraklı "Dream" isimli yat, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.

106 metre uzunluğundaki motoryata ikmal için 8 tankerle akaryakıt getirildi. Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen yata, tankerler iskeleye giriş yaptıktan sonra yakıt ikmaline başlandı.

Yatın, 1997'de Türkiye tersanelerinde üretildiği ve yolcu gemisi olarak kullanıldığı, bir süre önce de tamir ve modernize işleminden geçirilerek, yeniden denize indirildiği öğrenildi.

Yunanistan'a gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtilen motoryata, geçen yıl temmuz ayında 220 bin litre, ekimde de 230 bin litre yakıt ikmali yapılmıştı.

Muhabir: Osman URAS,Durmuş Genç