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Türkiye

Down sendromluların 'Dünya Spor Oyunları' heyecanı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Antalya'da 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihlerinde yaklaşık 100 ülkeden bin 500 down sendromlu çocuğun 8 branşta spor yapacağını, dünyanın gözünün Türkiye'de olacağını bildirdi.

Oktay Özden   | 18.10.2019
Down sendromluların 'Dünya Spor Oyunları' heyecanı

Antalya

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine, Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ev sahipliğinin Türkiye'ye verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ilk kez Türkiye'de yapılacağını vurgulayan Aydın, dünyanın dört bir yanından down sendromlu sporcuların, Antalya'da buluşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde organizasyonun Türkiye'ye verilmesinden son derece mutlu olduğunu aktaran Aydın, kapalı kapılar arkasında kalan engelli çocukların son yıllarda artık sahalara çıkıp Türk bayrağını Avrupa ve dünyada başarıyla dalgalandırdığını söyledi.

"Dünya Türkiye'yi izleyecek" 

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da dünyanın parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Aydın, "Spor alanında Türkiye'de ilk kez yaklaşık 100 ülkeden bin 500 down sendromlu çocuk, Antalya'da 31 Mart-7 Nisan 2020'de 8 branşta spor yapacaklar. Dünyanın gözü Türkiye'de olacak. İnşallah dünya, Türkiye'yi izleyecek. Ülkemizde engellilere ne kadar önem verildiğini izlemiş olacaklar. 31 Mart-7 Nisan 2020'de Türkiye'ye başka bir hava gelecek." diye konuştu.

"Her engellinin yapabileceği spor var" 

Aydın, Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley'in Antalya'daki tesislere hayran kaldığına dikkati çekti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak 81 ilde 60 bin lisanslı sporcuya ulaştıklarına değinen Aydın, "Her engellinin yapabileceği bir spor var" sloganıyla yollarına devam ettiklerini ifade etti.

"Bizim amacımız kapalı kapılar ardından engellileri çıkarıp onlara spor yaptırmak." ifadesini kullanan Aydın, şöyle konuştu:

"Kimisi atletizm yapacak kimisi futbol, voleybol oynayacak kimisi yüzecek. Gerek Avrupa'da gerek dünyada Türk bayrağını dalgalandıran bir federasyonuz. Trisome Oyunları'nın Türkiye'ye verilmesinin en büyük nedeni, Türk özel sporcuların Avrupa'da ve dünyada başarılı olup Türk bayrağını dalgalandırmalarıdır. Onun için Paralimpik Oyunları'nda da ülkemize madalya kazandırmayı hedefliyoruz. Down sendromlu 200 Türk sporcumuz, Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda ter dökecek. Haydi engelliler spora diyerek kendilerine başarılar diliyorum."

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