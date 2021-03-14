Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı illerde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor
logo
Türkiye

Dört il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ile don uyarısında bulunuldu.

Emre Ilıkan   | 14.03.2021
Dört il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Van

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş ve Hakkari'de 9, Van'da 7, Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19'la mücadelesi dünyaya örnek oldu
Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo Olimpiyatlarında aşı zorunluluk değil
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 120 milyonu geçti
Japonya hazirana kadar 100 milyon doz Pfizer aşısı almayı hedefliyor
Fransa'da son 24 saatte 29 bin 759 Kovid-19 vakası belirlendi

Benzer haberler

Dört il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Dört il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Kar nedeniyle Van, Muş ve Bitlis'te 172 yerleşim biriminin yolu kapandı

Çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Vanlı ailelere destek

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve el bombası ele geçirildi

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve el bombası ele geçirildi
Bitlis'te yaralı bulunan 'yakalı toy'un tedavisi tamamlandı

Bitlis'te yaralı bulunan 'yakalı toy'un tedavisi tamamlandı