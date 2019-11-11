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Dolmabahçe'yi 10 Kasım'da 105 bin kişi ziyaret etti

Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım'ın 81. yılında, Dolmabahçe Sarayı'nı 105 bin kişi ziyaret etti.

Kübra Kara   | 11.11.2019
Dolmabahçe'yi 10 Kasım'da 105 bin kişi ziyaret etti Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yılın en yoğun mesaisini yaptı. 

Sabah 07.30'da ziyaretçilere açılan Hazine Kapı, akşam 17.30'da kapandı. Ziyaretçilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 71 numaralı odadan çıkmasıyla saraydaki anma programı 19.00’da sona erdi. 7'den 70'e binlerce kişinin ziyaret ettiği Dolmabahçe Sarayı ve 71 numaralı odayı 105 bin kişi ziyaret etti.

Engelli ve yürümekte zorluk çeken yaşlı ziyaretçilere Atatürk'ün odasını ziyaret etmeleri için Milli Saraylar görevlileri eşlik etti.

Binlerce vatandaşın akın ettiği ziyaretler kapsamında, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 205 kişilik ekiple görev yaptı.

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