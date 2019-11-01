Euro
6.40
Dolar
5.73
BIST 100
98,597.81
Altın
1,512.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir konuşuyor
logo
Türkiye

Doğu'da yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği bildirildi.

Fahrettin Gök   | 01.11.2019
Doğu'da yüksek kesimlerde kar bekleniyor Fotoğraf: Yunus Hocaoğlu/AA

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren de bölge genelinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağışların akşam saatlerinden itibaren yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ile kuzeydoğudan hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Kars'ta sıfırın altında 4, Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da 1, Ağrı'da 2, Iğdır ve Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 21, Erzincan ve Tunceli'de 16, Ağrı'da 14, Ardahan'da 13, Kars'ta 11 ve Erzurum'da ise 9 derece olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları

Benzer haberler

Doğu'da yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Doğu'da yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Meteorolojiden Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı

Facebook'un üçüncü çeyrekte geliri yüzde 29 arttı

Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar

Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı