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Doğu'da yağmur ve kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi için yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Fahrettin Gök   | 06.04.2019
Doğu'da yağmur ve kar yağışı etkili olacak

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğleden sonra bölge genelinin genelinin aralıklı yağmurlu olacağı, yüksek kesimlerinin ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 10, Tunceli'de 7, Erzincan'da 5, Kars'ta 2, Ağrı ve Ardahan'da 1 ve Erzurum'da sıfır derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Erzincan'da 16, Tunceli'de 15, Iğdır'da 12, Erzurum'da 8, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 5 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzincan Ergan'da 192, Erzurum Palandöken'de 130, Erzurum Konaklı'da 108, Kars Sarıkamış'ta 98 ve Ardahan Yalnızçam'da ise 2 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması konusunda uyarıda bulundu.



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