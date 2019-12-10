Doğu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum
Hava sıcaklığının gündüzleri de zaman zaman sıfırın altına düşmeye başladığı Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle çeşmeler buz tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Dondurcu soğuklar nedeniyle kaldırım ve yolların buzla kaplandığı kentte, araç sürücüleri ve vatandaşlar ilerlemekte zorlandı.
Gece saatlerinde sisin de etkisini gösterdiği kentte soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde oluşan kırağı güzel görüntüler oluşturdu.
Ardahan
Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Bazı iş yerlerin camlarının buzla kaplandığı kentte, birçok esnaf yem bulmakta güçlük çeken kuşlar için dükkanlarının önündeki kaldırımlara yem bıraktı.
Soğuklar nedeniyle Kura Nehri mevkisindeki ağaç ve yapraklar kırağı tuttu, bazı çeşmeler buz tuttu.
Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Ev, iş yeri ve arabaların camlarının buz tuttuğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Çocuklar ise soğuk havaya aldırmadan yollarda kızak kaymanın keyfini çıkardı.
Beyaz örtüyle kaplanan sarıçam ormanları ile Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.