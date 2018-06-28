Doğu'da camiler çocuk sesleriyle şenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kursları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğun ilgi gördü.

DİYARBAKIR

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla açılan yaz Kur'an kursları sayesinde, camiler çocuk sesleriyle şenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla 25 Haziran'da başlatılan Kur'an kursları, 17 Ağustos'a kadar sürecek. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Siirt, Bingöl ve Elazığ'da camilerde açılan kurslarda çocuklar, yaz boyunca Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğreniyor.

Diyarbakır'da 2 bin 15'i cami, 208'i Kur'an kursu 2 bin 226 merkezde yaz Kur'an kursları açıldı.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde bin 380 eğitmen eşliğinde Diyarbakırlı vatandaşlara hizmet sunduklarını belirterek, geçen yıl 66 bin öğrenciye ders verdiklerini, hedeflerinin bu sayıyı 100 bine çıkarmak olduğunu kaydetti.

Kur'an kurslarına her yıl artan ilginin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Karabayır, öğrencilere eğiticiler tarafından gerekli eğitimin verileceğini bildirdi.

Karabayır, "Hedefimiz, her yıl kurslara gelen çocuk sayısını artırmak. Çocuklarımız Kur'an bülbülü olsunlar. Kur'an ahlakıyla büyüsünler. Çocuklarımızı olumsuz alışkanlıklardan ve bağımlılıktan kurtarabilmek için din ve maneviyat eğitimi kaçınılmazdır. Bu ortak değerlerimizdir. Bu memleket maneviyatla yükselmiştir. Bundan sonra da yükselecek. Bunun için katılımların daha fazla olmasını hemşehrilerimizden istiyoruz." dedi.

Merkez Sur ilçesinde, terör nedeniyle ibadete ve eğitime kapalı kurs yerleri ve camiler bulunduğunu anımsatan Karabayır, terör saldırılarında hasar gören camilerin tadilattan geçirilerek hizmete gireceğini bildirdi.

"Rabbim böyle bir sıkıntıyı göstermesin. Camilerimize de eller dokunuyorsa bu ciddi bir sıkıntıdır. Bundan kurtulmamız lazım." diyen Karabayır, bunun bir yolunun da çocukları manevi bir şekilde yetiştirebilmek olduğunu vurguladı.

Kur'an kursu eğitmeni Meral Özdemir ise kız ve erkek çocuklar için kurslar açıldığını, camilerin çocuk sesiyle dolduğunu dile getirdi.

Özdemir, "Kurslarda Kur'an'ın yanı sıra ibadet, ahlak, siyer derslerin eğitimini de alıyorlar çocuklarımız. Çocuklar sosyalleşerek kaynaşıyor. Çeşitli oyunlar ve aktiviteler ile cami ve çocukları bütünleştiriyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Pelin Efe (10) de Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu aktardı.

Aysu Melek Özdemir (11) ise arkadaşlarıyla camide dini bilgilerin yanında milli ve manevi değerleri öğrendiği için mutlu olduğunu anlattı.

Şırnak

Şırnak'ta 520 cami ve 270 Kur'an kursu merkezinde kurslar başladı. Kentte terör saldırılarında tahrip olan ve yapılan tadilatın ardından ibadete açılan 12 camiden Geylani, Hz.Ömer, Veysel Karani'de yaz Kur'an kursuna ilgi gösteren çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, kent genelinde 24 cami ve 1 Kur'an kursunun yıkıldığını, bunlardan Darulselam Camisi ve İdil ilçesindeki 1 Kur'an kursu dışında tümünün yerlerine yenilerinin yapılması için inşaat çalışmalarının başlatıldığını anımsattı.

İl genelinde 520 cami ve 270 Kur'an kursunda eğitimlerin başladığını kaydeden Tolan, yaz döneminde kurslarda bine yakın eğiticinin eğitim vereceğini bildirdi.

Tolan, şöyle konuştu:

"Kursta yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, dinimizin ibadet kısmını, Peygamberimizin ahlakını, hayatını öğretmeye çalışacağız. Bunları yaparken onları çevredeki zararlardan da kurtarmış oluyoruz. Verdiğimiz eğitimle iyi bir Müslüman, iyi bir vatandaş, ailesine, çevresine saygılı, ülkesini seven bir kişi olmaları için katkıda bulunacağız. Okullarında daha çok başarılı olmaları için onları teşvik edeceğiz. Ailelerine dünya ve ahiretlerine faydalı bir nesil yetiştirmek uğraş veriyoruz."

Tolan, geçen yıl kent genelinde 22 bin kursiyere ders verdiklerini, hedeflerinin bu sayıyı 30 binin üzerine çıkarmak olduğunu aktardı.

Geçen yıla nazaran hem eğitici hem de fiziki imkan anlamında gelişme kaydettiklerini dile getiren Tolan, "Aynı zamanda güvenlik güçlerimiz tarafından sağlanan toplumun huzur ve refahında olumlu anlamda büyük mesafeler kaydedildi. Şehrimizin her türlü imkanları düzeldiğine göre biz de üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirerek bu yavrularımıza en iyi eğitimi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kur'an kurslarına her yıl artan ilginin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini vurgulayan Tolan, kursiyerlere eğiticiler tarafından gerekli eğitim verileceğini, ailelerin de bunun takipçisi olmaları gerektiğini kaydetti.

Bunun yanında 76 cami ve 10 Kur'an kursunu onararak tekrar ibadete açtıklarını bildiren Tolan, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, TOKİ ve halk tarafından yapılan camilerimizle birlikte 1 yıl içerisinde ihtiyacımız olan ibadethanelere kavuşacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız." dedi.

Kursiyerlerden Süleyman Bilir (13), okullar kapandıktan sonra yaz Kur'an kursuna geldiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek, "Peygamberin güzel ahlakı ve hayatının yanı sıra temel dini bilgileri hocalarımız öğretiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i çok daha anlaşılır bir şekilde okuyup anlamamızı ağlıyorlar. Yaz kursları bizlere çok şey katıyor." diye konuştu.

Batman

Batman'da bu yıl 700'ü cami toplam bin 200 merkezde Kur'an kursları başladı. Geçen yıl 25 bin çocuğun Kur'an kurslarına katıldığı Batman'da bu yıl 30 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

İl Müftüsü Turgut Erhan, okulların tatil olmasıyla ailelerin Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin eğitimini almaları için çocuklarını mutlaka yaz kurslarına göndermeleri çağrısında bulundu.

Batman'da geçen yıl bin merkezde kursların açıldığını hatırlatan Erhan, bu yıl 700'ü cami toplam bin 200 merkezde kurs açtıklarını söyledi.

Geçen yıl 25 bin çocuğun kurslara katıldığını belirten Erhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl camilerimizin yanı sıra uygun görülen merkezlerimizle beraber bin merkezde kurslarımızı açtık. Bu kurslarımızda 25 bin çocuğumuza ulaştık. Bu yıl da il merkezimizin yanı sıra Hasankeyf, Sason, Kozluk, Gercüş ve Beşiri ilçelerimiz ayrıca köy ve kasabalarımız olmak üzere bin 200 merkezde kurs açtık. Bu yılki hedefimiz 30 bin çocuğumuza ulaşmaktır. Kurslarımızda imam-hatip, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi ile geçici öğreticiler olmak üzere bin 200 arkadaşımız görev yapıyor. 25 Haziran'da başlayan kurslarımız 17 Ağustos'ta sona erecek."

Camilerin çocuk sesi ile dolduğunu vurgulayan Erhan, kurslarda Kur'an ve elifbanın yanı sıra ahlak, edep, sünnet, siyer, milli ve manevi değer eğitimleri vereceklerini kaydetti.

Kurslara katılan çocuklara müjde veren Erhan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle protokol imzaladıklarını, bu kapsamında kurslara katılan çocukların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonlarını, yüzme havuzlarını ve her türlü sahalarını ücretsiz kullanabileceklerini söyledi.

Erhan, "Çocuklarımız yaz boyunca hem öğrenecek, hem eğlenecek, hem tatilini yapacak, hem de sportif faaliyetlerden faydalanacak." dedi.

Siirt

Siirt Müftü Vekili Muhammed Özdemir, il genelindeki 600 cami ve 222 Kur'an kursu merkezinde faaliyetlerinin devam ettiğini anlatarak, öğrencilerin, haftanın 5 günü istedikleri saatlerde kurslarda ve camilerde Kur'an-ı Kerim eğitimi alabileceğini ve dini bilgileri öğrenebileceğini aktardı.

Bu yıl hedeflerinin 20 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu bildiren Özdemir, kayıtların devam ettiğini, öğrencilerin Kur'an kurslarına ve camilere başvurabileceğini dile getirdi.

Kurslardaki temel hedef kitlelerinin çocuklar ve gençler olduğunu belirten Özdemir, başvurmaları durumunda 30 yaş üstü yetişkinleri de geri çevirmeyeceklerini vurguladı.

Kurslara kaydolan öğrencilere elifba, "Dinimi Öğreniyorum" ve etkinlik kitaplarını hediye ettiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim sezonu içerisinde öğrencilerimize gerek Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezanı güzel okuma ve ezber yarışmaları türünden çeşitli ödüllü yarışmalar düzenleyeceğiz. Bunun yanında öğrencilerimize yönelik çeşitli sosyal aktivitelerimiz olacak. Çocuklarımızı sıkmadan hem onlara büyük bir oyun ve eğlence havası içerisinde de Kur'an-ı Kerim eğitimini vermek istiyoruz."

Kursiyerlerden Ahmet Tarık Ali, okulu biter bitmez yaz Kur'an kurslarına geldiğini anlatarak, yaşıtlarına da kursa gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Hasan Hüseyin Türkmen de bütün çocukların bu kurslara başvurarak Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bingöl

Bingöl İl Müftüsü Muharrem Genç, yaz Kur'an kurslarına gösterdikleri ilgiden dolayı, öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

Yaz Kur'an kurslarında görevlendirmek üzere 150 fahri Kur'an kursu eğitmeninin ek ders ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirildiğini bildiren Genç, "Yeter ki öğrencimiz olsun sokağın ortasında bile Kur'an kursu açabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklara gerekli ihtimamı göstererek onların yad ellerde heba olmasına izin vermeyeceklerini, onları kucaklayacaklarını dile getiren Genç, il genelinde 640 kursta 752 eğitmen gözetiminde 48 bin 910 öğrenciye Kur'an eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.

Mardin

Mardin'de kurslara giden çocukların sayısının 30 bine çıkarılması hedefleniyor.

İl Müftüsü İsmail Çiçek, yaz Kur'an kurslarının başlamasıyla çocukların camileri süslediğini anlatarak, çocukların cami ile tanışmalarını istediklerini, vatandaşlardan bu konuda destek beklediklerini bildirdi.

Osmanlı döneminde camilerin halılarına çocuklar için şeker serpildiğini anımsatan Çiçek, "Çocukları görünce mutlu olurlardı. Çocukları camiden soğutmayacak her türlü çalışmayı destekliyoruz. Bunu birlikte başarmayı amaçlıyoruz. Elimizden geldiğince bütün camilerde kadın hoca ayarlamaya çalıştık. Bütün camilerde şu anda kurslarımız mevcut." ifadelerini kullandı. Çiçek, talep edilmesi halinde okulların sınıflarını bile kullanabileceklerine işaret etti.

Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile organizeli hareket ettiklerini, öğretmenlerin camilerde öğrencileri ziyaret ederek bir günlerini onlara ayırmaları için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kursa katılan çocuklardan Berat Alat ise kursun çok güzel olduğunu belirterek buraya devam etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kemal Can Ergin de yaz Kur'an kursunda eğlenceli ve güzel vakit geçirdiklerini vurguladı.

Elazığ

Elazığ İl Müfütüsü Yusuf Sarıkaya, bütün velilere yaz Kur'an kursuna duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Yaz kursu kitaplarının uzman bir ekip tarafından hazırlandığını belirten Sarıkaya, birçok imam ve eğitmene konular hakkında özel eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Şimdiden Elazığ genelinde 10 bin öğrencinin yaz Kur'an kursuna kayıt yaptırdığını ifade eden Sarıkaya, "Diyanet teşkilatının şehir merkezinin dışında meralarda ve yaylalarda da mensupları var. Camiler çocuklarla cıvıl cıvıl olmalıdır. Büyüklerimize sesleniyorum. Bu çocuklar camilerde koşabilir ve oynayabilir. Onları yadırgamayın, camilerimiz şu anda çocuk gülleri açtı." diye konuştu.

Camilerde 15 Temmuz ruhunu ve şehitleri öğrencilere anlatacaklarını aktaran Sarıkaya, "Ahlaktan tutun da Allah, din, peygamber, vatan ve bayrak sevgisini çocukların gönül dünyalarına nakşedeceğiz. Çocuklar camilerde bir ve beraber olmayı öğrenecek. Temel amacımız çocuklara değerler eğitimini vermek. Özellikle çocukları teröre ve uyuşturucuya karşı bilinçlendireceğiz. Elazığ'da 45 bin 14 ile 16 yaş arası genç var. Bu öğrencilerden en az yüzde 75'ine ulaşmayı hedefliyoruz ve hepsine ulaşmak için çalışacağız." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Katran, yaz tatilini camide geçireceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Camiyi ikinci okul olarak gördüğünü belirten Katran, camide hem ahlak hem de Kur'an-ı Kerim dersi aldığını ve yaz sonunda Kur'anın tamamını öğreneceklerini kaydetti.