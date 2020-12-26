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Doğu'da buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bölgedeki 4 ilde buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Emre Ilıkan   | 26.12.2020
Doğu'da buzlanma ve don bekleniyor

Van

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Bölgede, rüzgarın doğudan ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan yer yer saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esmesi, görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 3, Muş'ta 2, Bitlis'te 1 ve Hakkari'de 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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