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Türkiye

Doğu'da baharla gelen görsel şölen

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden ve en uzun kış mevsiminin yaşandığı Kars ile Ardahan'da bahar ile çiçeklerin açmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu.

Günay Nuh,İsmail Kaplan   | 29.05.2019
Doğu'da baharla gelen görsel şölen AA/İsmail Kaplan

Kars

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars ile Ardahan'da açan çiçekler, tarihi ve turistik mekanlarda adeta görsel şölen sundu.

Uzun geçen kışın ardından baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla kentte birbirinden güzel çiçekler açtı. Özellikle tarihi Kars Kalesi'nin etekleri ve civarında açan çiçekler, buralara ayrı güzellik kattı.

Vatandaşlar, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle kentte oluşan "doğal stüdyo" ortamında bol bol fotoğraf çekti.

Bazı vatandaşlar da çiçek açan ağaçların gölgesinde serinleyerek doğaya şiirler yazıp okudu.

Amatör fotoğrafçı Ömer Can Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharda özellikle tarihi yerlerde açan çiçeklerin çok güzel manzaralar oluşturduğunu söyledi.

Çiçeklerin tarihi mekanlarda görsel şölen sunduğunu ifade eden Arı, "Kars'a bahar tüm güzellikleriyle geldi, ben de bu fırsatı değerlendirmek için Kars Kalesi'nin altındaki parka geldim. Çok güzel çiçekler açmış, fotoğrafçılara çok güzel görüntüler sunuyor. Çekimlerimde çiçekler ve arkasında Kars Kalesi kompozisyonunu kullandım, şehrimizi güzel manzaralarıyla fotoğrafladım, çok güzel kareler çıktı." diye konuştu.

Çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektiren Tunahan Şanlı da arkadaşlarıyla çiçeklerin arasında bisiklet sürüp oyun oynamak için buraya geldiğini ifade etti.

Havaların ısınmasıyla bisikletlerini alıp parka geldiklerini belirten Şanlı, "Kış boyu bisikletlerimiz evdeydi, bugün hava çok sıcak diye dışarı çıkarıp arkadaşlarımızla bisiklet sürmeye başladık. Kars Kalesi'nin altındaki parka geldik, çok güzel çiçekler açmış, çok beğendik bu manzarada bisiklet sürmek çok keyifli." dedi.

Ardahan

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olup ağır kış şartlarına sahip illerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde açan çiçekler, ilçe merkezinde ve özellikle Göle Ovası'nda renk cümbüşü oluşturdu.

Çoğunluğu sarı renkten oluşan karahindiba, dağ sümbülü, menekşe, kekik ve birbirinden güzel diğer çiçekler Göle Ovası ile ilçenin Çakırüzüm köyünde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bu durumdan memnun olan yöre sakinleri de çiçeklerle kaplı bu alanlarda fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

Ardahanlı Doğan Karadağ, baharın güzel olduğunu belirterek, "Çiçekler doğada ve insanın duygusunda güzellikler oluşturuyor. Biz de bunun tadını çıkarmak için dolaşıp keyif çıkarıyoruz." dedi.

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