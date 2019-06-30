Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
96,485.32
Altın
1,409.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşuyor
logo
Türkiye

Doğu'da 5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'daki 5 ilde aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

İlhami Erkılıç   | 30.06.2019
Doğu'da 5 il için sağanak uyarısı

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, Erzurum'un batısı ile Erzincan çevrelerinde ise yer yer kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 10, Erzurum'da 11, Ağrı'da 13, Erzincan'da 14, Tunceli'de 15, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Tunceli'de 32, Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 25, Erzurum'da 21, Kars'ta 20 ve Ardahan'da 17 derece olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

Doğu'da 5 il için sağanak uyarısı

Doğu'da 5 il için sağanak uyarısı

Elvan Abeylegesse, Katar'a madalya hedefiyle gidecek

Serin ve yağışlı hava geliyor

Futbol takımlarının yeni gözdesi Palandöken

Futbol takımlarının yeni gözdesi Palandöken
Kente turist çekmek için 40 gün direksiyon sallayacaklar

Kente turist çekmek için 40 gün direksiyon sallayacaklar
Meteorolojiden Marmara için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Marmara için sağanak uyarısı