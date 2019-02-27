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Doğu Anadolu'da yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu'da, Bitlis, Hakkari ve Van'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Mesut Varol  | 27.02.2019
Doğu Anadolu'da yoğun kar uyarısı

Van

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bitlis, Hakkari ve Van'da yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacak. Yağışların öğleden sonra Bitlis, Hakkari ve Van'ın Güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 2-4 derece azalacağı tahmin edilen bölgede, rüzgar genellikle güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van'da 0, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 1, Bitlis'te 6 ve Muş'ta 5 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı, Van'da 5, Hakkari'de 4, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 4 ve Muş'ta 3 derece olacak.

Öğleden itibaren etkisini arttıracak kar yağışlarının Hakkari, Bitlis ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksama, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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