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Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yunus Okur   | 10.04.2019
Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, gece saatlerine kadar sağanak görülecek.

Sıcaklığın gündüz 2-4 derece azalacağı bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 derece ölçüldüğü bölgede, gece Ardahan'daki sıcaklık sıfır, Erzurum ve Ağrı'da 4, Erzincan'da 7, Iğdır'da 8 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Iğdır'da 21, Erzincan'da 19, Ardahan'da 13, Kars ve Ağrı'da 11 ve Erzurum'da 9 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması uyarısında bulunuldu.

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