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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 117, Sarıkamış'ta 86 ve Konaklı'da 53 santimetre ölçüldü.

İsmail Hakkı Demir   | 18.02.2021
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Kars'ta 11, Erzurum'da 10, Erzincan'da 7, Ağrı'da 6 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 6, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 1 derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 117, Sarıkamış'ta 86 ve Konaklı'da 53 santimetre ölçüldü.

Bölgede havanın çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, gün boyunca buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı vatandaşların, sürücü ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.


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