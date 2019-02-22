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Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürüyor

Olumsuz hava koşulları yüzünden Erzurum ve Kars'ta 25 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Murat Aslan,Cüneyt Çelik  | 22.02.2019
Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürüyor Fotoğraf: AA/Ahmet Okur

Erzurum

Kars ve Erzurum'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle 25 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da kış

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Muş'ta kırağı tutan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı ) 

Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı ve tipi ile buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu kentte Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta da kar yağışı yüzünden 1 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor. Yolun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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