Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürüyor
Olumsuz hava koşulları yüzünden Erzurum ve Kars'ta 25 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum
Kars ve Erzurum'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle 25 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı ve tipi ile buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu kentte Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta da kar yağışı yüzünden 1 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor. Yolun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.