Euro
9.45
Dolar
7.84
BIST 100
1,332.67
Altın
1,825.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT World Forum’da "New Realities in Foreign Affairs and Interstate Relations after Covid-19" başlıklı oturumda konuşuyor. Milli Savunma Bakanı Akar konuşuyor.
logo
Türkiye

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Bölgede başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hilmi Tunahan Karakaya,Cüneyt Çelik   | 02.12.2020
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzincan ve çevresinde, aralıklarla karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Sabah saatlerinde yer yer pus, buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar ise güneyden hafif, zaman zaman kuvvette esecek.

Buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli ve Iğdır'da 2, Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars'ta 4 ve Erzurum'da 2, Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan ve Tunceli'de 10, Iğdır'da 8, Ağrı'da 7, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava

Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle arazilerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte, besiciler de hayvanlarını olumsuz hava koşullarına rağmen otlatmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentte, vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den 'Aşıya kadar tedbire devam' uyarısı
'Tat almanın ve koklamanın ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardım'
Salgın sürecinde acil sağlık hizmetleri kapsamında taşınan hasta sayısı arttı
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş: Bu işin şakası yok, tedbirlere harfiyen uyalım
İstanbul'da toplu taşımada oluşabilecek yoğunluğun azaltılması için bazı tedbirler alındı

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı

Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı
Bayburt'ta yüksek rakımlı köyler kışla sessizliğe büründü

Bayburt'ta yüksek rakımlı köyler kışla sessizliğe büründü
Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor