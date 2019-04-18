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Türkiye

Doğu Anadolu'da 4 ilde kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili olacak.

Muhammet Mutaf   | 18.04.2019
Doğu Anadolu'da 4 ilde kar uyarısı

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşamdan itibaren ise Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Ağrı'da sıfır, Erzincan'da 5, Iğdır'da 7 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 16, Erzincan'da 15, Ağrı ve Kars'ta 8, Ardahan ve Erzurum'da 5 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Sarıkamış'ta 66, Konaklı'da 105, Palandöken'de 136 ve Ergan'da 180 santimetre ölçüldü.

Bölgede özellikle yüksek kesimlerde kar erimeleriyle oluşabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

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