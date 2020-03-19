Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da kar etkili oluyor
Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Van
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Hakkari'de 2 gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle merkez ve Yüksekova ilçesine bağlı 66 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de şehir merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürütüyor.
Bitlis
Bitlis'in Ahlat ilçesinde aralıklara yağan kar, kenti beyaza bürüdü.
Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Vatandaşlardan Ahmet Değnek, baharı beklerken kışın geri geldiğini belirterek, "Günlerdir etkili olan yağmur yerini kara bıraktı." dedi.
Bitlis-Tatvan kara yolu Rahva mevkisinde de yoğun sis dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Muş
Muş'ta 2 gündür etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kışın kimsenin kalmadığı merkeze 65 kilometre uzaktaki Cevizlidere köy yolunda yaylacıların ulaşımının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Meteorolojiden çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak.
Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede, rüzgar genellikle doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 5, Muş'ta 4, Hakkari'de 3 ve Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.
Kar erimeleri ve eğimi fazla, dik yamaçlarda çığ riskinin yanı sıra kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi ile çatı uçmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İç Anadolu'da da kar yağışı etkili oluyor
Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırdı.
Kar yağışının ardından merkezde araçlar, park ve bahçeler beyaza büründü.
Keskin ilçesinde de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını temizlemek için uğraş verdi.
Bahşılı ilçesi de kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Niğde
Niğde Belediyesi, dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.
Niğde-Çiftlik kara yolunun bazı bölümlerinde ise kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor.
Yozgat
Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma oluşurken, belediye ve kara yolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.
Nevşehir
Nevşehir'de önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü il genelinde, Nevşehir Belediyesi, Karayolları 67. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri don ve buzlanmaya karşı yollarda kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede, yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kayseri
Kayseri'de dün başlayan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.