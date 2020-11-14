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Doğu Akdeniz'de Turgutreis-5 Tatbikatı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de TCG Kınalıada, TCG Atak, TCG Bora ve Pakistan gemisi PNS Zulfiquar'ın katılımıyla Turgutreis-5 Tatbikatının yapıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 14.11.2020
Doğu Akdeniz'de Turgutreis-5 Tatbikatı yapıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de TCG Kınalıada, TCG Atak, TCG Bora ve Pakistan gemisi PNS Zulfiquar'ın katılımıyla Turgutreis-5 Tatbikatının yapıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Turgutreis-5 Tatbikatı, TCG Kınalıada, TCG Atak, TCG Bora ve Pakistan gemisi PNS Zulfiquar'ın katılımıyla Doğu Akdeniz'de icra edildi. Tatbikat bitiminde, PNS Zulfiquar tarafından 12-13 Kasım tarihlerinde Akdeniz Kalkanı Harekatı destek görevi gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

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