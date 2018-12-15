'Doğa savaşçıları' kaçak avcılara göz açtırmıyor

Fotoğraf: AA/Murat Yıldırım

KOCAELİ

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, av koruma kontrol ekipleri, sürdürülebilir avcılığın devamı için arazi araçlarıyla bölgelerde denetim yapıyor.

Özellikle kış aylarında kaçak olarak yapılan gece avcılığını önlemek amacıyla saha çalışmalarını geç saatlere kadar sürdüren ekipler, yağmur çamur demeden faaliyetlerine devam ediyor.

Gece ışıkla çulluk ve tavşan yakalanmasının bölgede av potansiyeline ve sürdürülebilir avcılığa büyük zarar verdiğini belirten ekipler, arazide gece kaçak avcılardan kaynaklanan büyük risklere rağmen görevlerini severek gerçekleştiriyor.

Av koruma faaliyetleri sırasında saka, florya, keklik, sülün ve koruma altına alınan yaban hayvanlarını, yasa dışı usullerle avlayanların ağ ve kafeslerine el konuluyor.

"Bin 420 avcı kontrol edildi"

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahaları,Tabiat Parkları gibi korunan alanlarda avlananlara da işlemler yapılıyor.

Yasa dışı avcılığı önlemek ve sürdürülebilir avcılığa katkı sağlamak isteyen av koruma kontrol ekipleri, 6 bin 200 belgeli avcının bulunduğu Kocaeli'de, 2018 yılında bin 420 avcıyı kontrol etti, 98 kişiye işlem uyguladı.

Kaçak avlananlara toplam 80 bin 429 lira idari para cezası ve 31 bin 479 tazminat bedeli uygulanan denetimlerde, 116 adet çeşitli av malzemeleri ve tüfeklere el konuldu.

Belgeli avcılığı geliştirmek amacıyla İl Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yapan Kocaeli Şube Müdürlüğü, 264 kursiyere eğitim verilmesini sağladı.

Kandıra ilçesinde avlanan Ersin Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yaptığı uygulamaları takdirle karşıladıklarını belirtti.

Sakarya Avcılar Derneği Başkan Yardımcısı Sadettin Telçak ise "Kandıra'ya domuz avına geldik. Milli Parklar bizi denetledi. Evraklı ve evraksız avcılığı ayırdıkları için bakanlığa teşekkür ederiz. Herkes evrakını alsın. Herkes evrakıyla avlansın." dedi.