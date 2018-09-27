Diyarbakırlılardan kitap fuarına yoğun ilgi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle 4 yıl aradan sonra açılan "Diyarbakır 6. Kitap Fuarı"na kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Fotoğraf: AA/Nurten Aslan

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 4 yıl aradan sonra açılan "Diyarbakır 6. Kitap Fuarı"na kitapseverler ilgi gösteriyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen ve 25 Eylül'de açılan "Diyarbakır 6. Kitap Fuarı" sürüyor.

30 Eylül'e kadar açık kalacak fuarı ziyaret eden kitapseverler, stantlarda Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce başta olmak üzere çok sayıda kitaba ulaşma imkanı buluyor.

Fuarda 120 yayınevi yer alıyor

TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, 120 yayınevi yer alırken, 60 kültür etkinliğinde 250 yazar okurlarıyla buluşacak.

Fuarı ilk 2 günde 20 bin 858 kişi gezerken, 100 binin üstünde kitapseverin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

Yayınevleri memnun

Fuarda yer alan bir yayınevinin satış sorumlusu Erkan Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da 4 yıl aradan sonra yapılan fuara katıldıkları için memnun olduklarını söyledi.

"Gösterilen ilgiden memnunuz. Özellikle hafta sonu daha kalabalık olacağını düşünüyoruz. Tüm Diyarbakırlıları fuara bekliyoruz." diyen Akpınar, fuarı ziyaret edenlerin istedikleri her türden kitaplara erişebileceklerini belirtti.

İstanbul'dan gelen bir yayınevinin kurucusu İrfan Sancı da fuara ilginin arttığını, bu ilgiden dolayı mutlu olduklarını anlatarak, imza günleri etkinlerinin olacağını, bu etkinliklerde daha fazla okurla buluşacaklarını dile getirdi.

Sancı, Diyarbakır'da açılan fuara geldikleri için memnun olduklarını aktardı.

Kürtçe kitap satışı yapan yayınevinin sahibi Davut Özalp ise fuara gösterilen ilginin güzel olduğunu, hafta sonu daha yoğun olacaklarını dile getirdi.

Şimdiye kadar 3 fuara katıldıklarını bildiren Özalp, fuarın güzel geçtiğini aktardı.

Vatandaşlardan Emine Tek de fuarı çok beğendiğini belirterek, "Gerçekten güzel bir ilgi var. Çok kalabalık. Çok güzel kitaplar var. Ben de fuarı gezdim. Anne olduğum için anneliğe yönelik kitaplara bakıyorum." dedi.

Dicle Üniversitesi'nde öğrenci Merve Erkaslan, kentte fuarın uzun zamandır yapılmadığını, yeniden açılmasının çok iyi olduğunu kaydetti.

Erkaslan, "Umarın bu şekilde devam eder. Çünkü açılmaması büyük bir eksiklikti. Kitaba hasret kalmıştık. Fuarda çok fazla yayınevi var. İstediğimiz kitabı bulabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden "korsana hayır standı"

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce fuarda açılan "Emeğe Saygı Korsana Hayır" standı da ilgi çekiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Mehmet Noyat, kitap fuarına katkı sağlamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla stant açtıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Stantta özellikle okurlara sahte, bandrolsüz ve çoğaltma kitap nedir ve bunları almamaları yönünde bilgilendirme yapıyoruz. Standa ilgi çok fazla. Özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca, polislik mesleği ile ilgili bilgi veriyoruz. Polis olmak isteyen gençleri bilgilendiriyoruz. Diyarbakır'da kitap fuarında ilk kez böyle bir çalışma yapılıyor."

Muhabir: Nurten Aslan