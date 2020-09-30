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Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Kocaman'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Aziz Aslan   | 30.09.2020
Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Diyarbakır

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege ve yapı adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 17 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Operasyonda, aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Diğer 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 

Operasyonda av tüfeği, 35 fişek, hakkında toplatma kararı bulunan kitaplar, dokümanlar ve flaş bellek ele geçirildi.






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