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Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Cihan Çetin   | 18.05.2019
Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Sürendal Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 4 evde arama yapıldı.

Aramada iki kalaşnikof, 5 av tüfeği, 5 şarjör, 180 mermi, iki pala, kelepçe, hücum yeleği ve örgütsel döküman bulundu.

Soruşturma sürüyor.

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