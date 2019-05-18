Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Sürendal Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 4 evde arama yapıldı.
Aramada iki kalaşnikof, 5 av tüfeği, 5 şarjör, 180 mermi, iki pala, kelepçe, hücum yeleği ve örgütsel döküman bulundu.
Soruşturma sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.