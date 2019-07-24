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Diyarbakır'da polis merkezine terör saldırısı

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde bulunan polis merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Hasan Namlı   | 24.07.2019
Diyarbakır'da polis merkezine terör saldırısı

Diyarbakır

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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