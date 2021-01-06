Euro
9.04
Dolar
7.34
BIST 100
1,502.26
Altın
1,930.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır'da, bir avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu.
logo
Türkiye

Diyarbakır'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu

Diyarbakır'da bir evde avukat Ömer Baran ve eşi Müjde Baran ile stajyer avukat Mahsun Akbaş'ın (33) cesedi bulundu.

Hasan Namlı,Osman Bilgin   | 06.01.2021
Diyarbakır'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu

Diyarbakır

Diyarbakır'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, yakınlarına ulaşamayan kişilerin ihbarı üzerine Yenişehir ilçesi Ali Emiri 4 Sokak'ta bir apartman dairesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler tarafından avukat Ömer Baran ve eşi Müjde Baran ile stajyer avukat Mahsun Akbaş'ın (33) cesedi bulundu.

Girişte yoğun gaz kokusunun tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde, mutfaktaki ocaklardan birinin açık olduğu belirlendi.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. 

Kesin ölüm nedeninin detaylı otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Olay yerine Baran'ın yakınları ve bazı meslektaşları geldi. 

Avukat Baran'ın görme engelli olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB üyesi 13 ülkeden 'yakın bölgelere de aşı sağlansın' mektubu
İsrail'de son 24 saatte 8 bin 164 Kovid-19 vakası tespit edildi
AB ilaç ajansı Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımına onay verilmesini tavsiye etti
Almanya’da son 24 saatte Kovid-19'dan 1019 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 127 bini geçti

Benzer haberler

Diyarbakır'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu

Diyarbakır'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu

Diyarbakır'da 258 Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı

Filyasyon ekipleri köy köy gezerek Kovid-19'un izini sürüyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Diyarbakır annelerinden Sancar: Kızımın özgürlüğünü çaldılar

Diyarbakır annelerinden Sancar: Kızımın özgürlüğünü çaldılar
Çocuğun dağa kaçırılmasında etkili olduğu iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı

Çocuğun dağa kaçırılmasında etkili olduğu iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı