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Diyarbakır'da 2 ton 379 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen narkoterör operasyonunda, 2 ton 379 kilogram esrar ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ahmet Kaplan   | 23.01.2020
Diyarbakır'da 2 ton 379 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakir

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hani ilçelerinde dağlık ve kırsal alanda, 20 Ocak'da başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Dolat operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 kış sığınağı, 3 gözetleme mevzisi, malzeme veya uyuşturucu saklamak amacıyla toprak altında sac metalden yapılmış sığınak şeklinde deponun kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bahse konu sığınaklar, ağaçlık, kayalık, taşlık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, 500 litrelik su deposu, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere 4 büyük tüp, 5 küçük tüp, 3 akü, 26 pil ile 4 kütüklük, 4 terörist kıyafeti, 247 muhtelif konserve, çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi."

Uyuşturucu çalı ve kayalıklar arasına gizlenmiş

Öte yandan, operasyonlarda narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş ve üzerileri kuru ot veya branda ile kapatılmış çuval, poşet ve jelikan bidon içerisinde 2 ton 379 kilogram esrar bulunduğu kaydedildi.

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