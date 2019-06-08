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Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 08.06.2019
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoride

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu belirlendi.

Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

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