Euro
10.24
Dolar
8.37
BIST 100
1,458.06
Altın
1,877.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuşuyor.
logo
Türkiye

Diyarbakır'da 2 ayda terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, aralarında "kırmızı", "turuncu" ve "gri" kategoride arananların da bulunduğu 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Osman Bilgin   | 21.05.2021
Diyarbakır'da 2 ayda terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Diyarbakir

Valilikten alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar il genelinde artarak sürüyor.

Bu kapsamda 14 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olan ve "turuncu" kategoride aranan örgütün sözde Kendal alan sorumlusu "Dara Zagros" kod adlı Abdulsıttar Özer yakalandı.

29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Saydamlı Mahallesi'ndeki operasyonda, "kırmızı" kategoride arandığı belirlenen örgütün sözde "orta saha kadın sorumlusu" olarak faaliyet gösteren Suna Taş, sözde özel güç sorumlusu "Bese" kod adlı Aynur Ulugana, "gri" kategoride aranan "Gülbahar Avent" kod adlı Eser Dilan Silinsin, "turuncu" kategoride aranan örgütün sözde Lice bölgesi kadın sorumlusu Latife Hanibi'nin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

13 Mayıs'ta Kulp ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda "gri" kategoride aranan 2 teröristten biri ölü, biri yaralı ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince 18 Mayıs'ta Lice'nin Sığınak Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, "kırmızı" kategoride yer alan sözde Amed sorumlusu "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek'in de bulunduğu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı yeniden 4 bini aştı
Japonya'da hükümet Moderna ve AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarını onayladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Diyarbakır'da 2 ayda terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Diyarbakır'da 2 ayda terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Eren-8 Amanoslar Operasyonu'nda iki yer altı deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Bakan Akar: Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonlarında şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonlarında şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de hücre evlerine düzenlenen operasyonda 35 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir'de hücre evlerine düzenlenen operasyonda 35 FETÖ şüphelisi yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı