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Diyarbakır ve Batman'da 30 bin dekar tarım arazisi suya kavuştu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan Batman Sağ Sahil Sulaması 2. kısım projesinin 30 bin 780 dekar alandaki çalışmalar tamamlandı.

Ömer Yasin Ergin   | 05.11.2020
Diyarbakır ve Batman'da 30 bin dekar tarım arazisi suya kavuştu

Diyarbakır

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ve Batman'da yaptığı yatırımlarla bereketli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Diyarbakır ve Batman ile bağlı ilçelerde son dönemlerde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Batman Sağ Sahil Sulaması 2. kısım projesi kapsamında 30 bin 780 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını ve 2020 yılı içerisinde sulamanın yapıldığını bildirdi.

Projenin tamamının bitirilmesiyle 110 bin 800 dekar tarım alanının sulanacağını, bölgenin tarımsal üretim ve ekonomisine büyük katkı sağlanacağını kaydeden Yıldız, projenin Diyarbakır ve Batman il ve ilçe sınırları içerisinde bulunduğunu belirtti.

Batman Barajı rezervuarından alınan suyun 141 kilometre ana kanal cazibesiyle ve 332 kilometre borulu şebeke yapımıyla tarım arazilerine kavuştuğunu aktaran Yıldız, "Proje kapsamında ana kanal üzerindeki eksik imalatlar tamamlandı.128 kilometre borulu şebeke döşenmiş üzerindeki sanat yapıları yapılmış 30 bin 780 dekar alan sulamaya açılmıştır. Ayrıca imalat çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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