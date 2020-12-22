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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun annesi vefat etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun annesinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Ahmet Kaplan   | 22.12.2020
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun annesi vefat etti

Diyarbakır

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vali Karaloğlu'nun annesi Havva Karaloğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "Annem Havva Karaloğlu, emanetini Cenab-ı Hak'ka teslim etti. Makamı Ali, mekanı cennet olsun. Rahman ve rahim olan Rabbimden, annem ve tüm ölmüşlerimize rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.


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