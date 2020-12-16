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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yarın dua programına katılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yarın yatsı namazı sonrası dua edecek.

Yıldız Aktaş   | 16.12.2020
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yarın dua programına katılacak

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarın yatsı namazının ardından Hacıbayram Camii'nde gerçekleştirilecek programda, duayı Başkan Erbaş okuyacak.

Program, Diyanet TV, TRT ve özel televizyon kanalları ile Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından saat 19.40'da canlı yayınlanacak.


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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yarın dua programına katılacak