Euro
9.32
Dolar
7.92
BIST 100
1,155.94
Altın
1,890.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılıyor
logo
Türkiye

Diyanet 5 bin personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 500 imam-hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 100 müezzin-kayyım alınacak.

Sefa Şahin   | 08.10.2020
Diyanet 5 bin personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacakların 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

Kur'an kursu öğreticiliği için sadece kadın adaylar başvuru yapabilecek.

Şartları taşıyan adaylar, 12-27 Ekim'de "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden doldurdukları başvuru formlarını onaylatmak için istenen diğer belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecek.

Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkanlık internet sitesinden duyurulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 401 bini aştı
Almanya Kovid-19'da tekrar nisandaki rakamlara döndü
İtalya Başbakanı Conte: Yeni kısıtlamalardan kaçınmak için daha sıkı tedbirler almalıyız
Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı

Benzer haberler

Diyanet 5 bin personel alacak

Diyanet 5 bin personel alacak

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun faaliyet alanı genişletildi

Mini güneş YEKA ihale başvuruları ertelendi

Resmi Gazete'nin Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan sayıları günümüz Türkçesine çevrildi

Resmi Gazete'nin Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan sayıları günümüz Türkçesine çevrildi

İhracatçılara verilen hususi pasaportlarda yeni dönem

İhracatçılara verilen hususi pasaportlarda yeni dönem
'Resmi Gazete' 100 yaşında

'Resmi Gazete' 100 yaşında