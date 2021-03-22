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Diyadin Kaplıcaları şifa arayanların her mevsim uğrak yeri oluyor

Vatandaşlar arasında cilt hastalıkları ve romatizma başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılan kaplıcalar, son yıllarda devlet desteğiyle yenilenen ve büyütülen tesisleriyle yurt dışından gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

Abdullah Söylemez   | 22.03.2021
Diyadin Kaplıcaları şifa arayanların her mevsim uğrak yeri oluyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli termal turizm merkezleri arasında yer alan Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, yılın her mevsimi şifa arayan çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta, 48 kilometrekarelik jeotermal alanda bulunan kaplıcalar, zengin mineralli suyuyla dikkati çekiyor.

Geniş bir alanda bulunan jeotermal kaynakların yanında kurulan kaplıca tesisleri, yılın 12 ayı, Van ve Iğdır başta olmak üzere çevre illerin yanı sıra yurdun birçok yerinden gelen ziyaretçilerle doluyor.

Cilt hastalıkları ve romatizma başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılan kaplıcalar, son yıllarda devlet desteğiyle yenilenen ve büyütülen tesisleriyle yurt dışından gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

Açık havuzlar dondurucu soğukta dahi ilgi görüyor

Yaz aylarında, kavurucu sıcaklarda, vatandaşların havuzlarında yüzerek çeşitli hastalıklarına şifa aradığı kaplıcalar, çetin geçen kış mevsiminde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Yılın 6 ayı etrafı karla kaplı olan kaplıcaların açık havuzları, dondurucu soğuklara rağmen vatandaşlarca ilgi görüyor.

Kaplıca tesisi işletmecisi Mahmut Özden, AA muhabirine, tesislerini son yıllarda devlet desteğiyle büyüttüklerini söyledi.

Aileler için özel havuz ve genel havuzların olduğunu ifade eden Özden, şöyle konuştu:

"Üstü oda, altı da havuz olan ev tipi kaplıcalarımız var. Tesisimiz çok iyi ve daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kafile turist geldi. Burada dondurucu havada kaplıcaya girdiler ve çok memnun kaldılar. Daha güzel hizmet vermek istiyorsak, burada yatırımlar yapmamız gerekiyor. Kaplıca vücudu rahatlatıyor ve şifalıdır. Zengin minerale sahip kaplıca suyu romatizma, bel ağrısı, damar tıkanıklığı ve cilt hastalıklarına çok iyi geliyor."

Çevre illerdeki vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor

Van'dan gelen Fatih Koç ise bölgedeki soğuk havaya rağmen yılın her mevsimi kaplıcaya girmek için Diyadin'e geldiklerini aktardı.

Ziyaretçilerden Abdullah Arı da çeşitli hastalıkları bulunduğu için Van'dan geldiğini anlatarak, "Yaklaşık bir senedir hemen hemen her hafta kaplıcaya girmek için buraya geliyorum. Çok faydasını görüyorum. Suyu çok güzel ve memnun olduğumuz için her zaman geliyoruz." diye konuştu.

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