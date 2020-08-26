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DİTİB'den Giresun için yardım kampanyası

DİTİB'den yapılan açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinde yaraları sarmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Cüneyt Karadağ   | 26.08.2020
DİTİB'den Giresun için yardım kampanyası

Berlin

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından yardım kampanyası başlattı.

DİTİB'den yapılan açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinde yaraları sarmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Karadeniz bölgesinde özellikle de Giresun ilinde yaşanan sel felaketinde birçok insan vefat etmiş, evler, iş yerleri ve araçlar kullanılamaz hale gelmiştir. Yaraları bir nebze olsun sarabilmek adına yardım kampanyası başlatmış bulunuyoruz. 'Almanya’daki kardeşleriniz sizlerin yanınızdadır' demek istiyoruz. Yüce Rabb'imiz, bütün insanlığı tüm musibetlerden muhafaza eylesin." ifadesi yer aldı.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin "https://www.ditib.de/spende/giresun/index.html" web adresi üzerinden veya banka yoluyla DİTİB adına açılan "DE20 5023 4500 0141 4300 01" numaralı IBAN hesabına havale yapabilecekleri kaydedildi.

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