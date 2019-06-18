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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşme trafiği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Başkanı Hikmet Hacıyev ve Somali'nin eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed ile bir araya geldi.

Tevfik Durul   | 18.06.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşme trafiği

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Başkanı Hikmet Hacıyev ve  Somali'nin eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed ile ayrı ayrı görüştü.

Çavuşoğlu, Hacıyev ile görüşmesi sonrası Twitter hesabından, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın her zaman, her konuda yanında olacağız. İlişkilerimizi her alanda daha da güçlendireceğiz." paylaşımında bulundu.

Somali'nin eski Cumhurbaşkanı Şeyh Ahmed ile görüşmesini de Twitter'dan duyuran Çavuşoğlu, "Dost Somali'nin geleceğini inşa etmek için birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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