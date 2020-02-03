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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

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