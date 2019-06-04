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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da bayramlaşma törenlerine katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya ilçesindeki bayramlaşma törenlerine katıldı.

Mustafa Kurt   | 04.06.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da bayramlaşma törenlerine katıldı

Antalya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki bayramlaşma programlarına katıldı.

Çavuşoğlu, ilk olarak AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa iştirak etti.

Bir araya geldiği partililerle bayramlaşan Çavuşoğlu, ardından Alanya Kaymakamlığı tarafından Alanya Kültür Merkezi'ndeki programa geçti.

Burada da protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile bir süre sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.


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