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Türkiye

Dink cinayeti davasındaki tahliyelere itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dink cinayeti davasının tutuklu sanıklarından dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tahliye edilmesine itiraz etti.

Murat Kaya,Muhammed Enes Can,Mustafa Hatipoğlu   | 14.03.2019
Dink cinayeti davasındaki tahliyelere itiraz

İstanbul

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tahliye edilmesi kararına savcılıkça itiraz edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bugünkü duruşmada, tutuklu sanıklardan Gün ve Demirkale'nin, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmelerine karar verdi.

FETÖ dava ve soruşturmaları nedeniyle başka suçlardan da tutuklu olan sanıkların tahliye kararına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. Başsavcılık, sanıklar hakkında tekrar tutuklama kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, itiraz başvurusuyla ilgili karar verecek.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılandığı davada, son verilen tahliye kararıyla birlikte tutuklu olarak eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer kaldı. Tahliye edilen Demirkale ve Gün, başka suçlardan tutuklu oldukları için cezaevinden çıkamayacak.


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