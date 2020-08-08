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Dini istismar eden terör örgütlerine nefes aldırılmıyor

DEAŞ başta olmak üzere dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yılbaşından bugüne kadar ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 180 terörist etkisiz hale getirildi.

Sertaç Bulur   | 08.08.2020
Dini istismar eden terör örgütlerine nefes aldırılmıyor

Ankara

Türkiye, PKK/KCK ve sol terör örgütleri ile silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ve başta DEAŞ olmak üzere dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik eş zamanlı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı çok yönlü mücadele eden Türk güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonlarla örgüt mensuplarına nefes aldırmadı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 1 Ocak-7 Ağustos tarihlerinde polis ve jandarma ekiplerince, DEAŞ başta olmak üzere dini istismar eden terör örgütlerine yönelik 667 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan büyük bölümü DEAŞ mensubu 1207 şüpheliden 278'i tutuklandı. Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu 123'ü sağ ele geçirilen, 57'si teslim olan 180 terörist etkisiz hale getirildi.

Örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmata el konuldu.

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